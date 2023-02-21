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1 час назад

Песков: послание Путина будут внимательно изучать во всем мире

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за новым посланием Владимира Путина Федеральному собранию будут следить по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

Песков: послание Путина будут внимательно изучать во всем мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос о темах послания, Песков рассказал, что Путин уделит внимание спецоперации, социально-экономическому развитию страны и поддержке россиян.

«И то, и другое являются безусловными приоритетами для президента», - подчеркнул Песков.

Он назвал спецоперацию «экзистенциональным вопросом» для России и лично для Путина, а заботу о людях и сбережение русского народа - «безусловным приоритетом для всех».

«Сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире», - заключил Песков.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В президентских посланиях традиционно подводятся итоги прошедших лет и ставятся новые задачи.

По словам Пескова, на этот раз президент будет выступать как минимум час.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Первый канал,
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