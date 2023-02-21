Песков: послание Путина будут внимательно изучать во всем мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за новым посланием Владимира Путина Федеральному собранию будут следить по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».
Отвечая на вопрос о темах послания, Песков рассказал, что Путин уделит внимание спецоперации, социально-экономическому развитию страны и поддержке россиян.
«И то, и другое являются безусловными приоритетами для президента», - подчеркнул Песков.
Он назвал спецоперацию «экзистенциональным вопросом» для России и лично для Путина, а заботу о людях и сбережение русского народа - «безусловным приоритетом для всех».
«Сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире», - заключил Песков.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В президентских посланиях традиционно подводятся итоги прошедших лет и ставятся новые задачи.
По словам Пескова, на этот раз президент будет выступать как минимум час.