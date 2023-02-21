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1 час назад

В Кремле высказались о содержании послания Путина

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что большая часть послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина будет освящена «оценке причин и неизбежности» военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Песков рассказал о теме предстоящего послания Путина
Фото: ТАССТАСС

По словам официального представителя Кремля, в своем выступлении президент сосредоточится на 2022 годе, который был «ознаменован началом специальной военной операции».

«И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания», - сказал Дмитрий Песков.

Президент России огласит послание к обеим палатам 21 февраля, мероприятие пройдет в Гостином дворе. По словам Дмитрия Пескова, оно продлится не менее часа. Планируется, что в режиме реального времени на крупноформатных экранах в российских городах будут размещаться главные цитаты из выступления главы государства.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. Самым длинным за все годы стало послание Федеральному собранию, которое президент огласил 1 марта 2018 года. Оно продлилось 1 час 55 минут.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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