Песков рассказал о теме предстоящего послания Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что большая часть послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина будет освящена «оценке причин и неизбежности» военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, в своем выступлении президент сосредоточится на 2022 годе, который был «ознаменован началом специальной военной операции».
«И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания», - сказал Дмитрий Песков.
Президент России огласит послание к обеим палатам 21 февраля, мероприятие пройдет в Гостином дворе. По словам Дмитрия Пескова, оно продлится не менее часа. Планируется, что в режиме реального времени на крупноформатных экранах в российских городах будут размещаться главные цитаты из выступления главы государства.
В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. Самым длинным за все годы стало послание Федеральному собранию, которое президент огласил 1 марта 2018 года. Оно продлилось 1 час 55 минут.