Владимир Путин обращается с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Важное выступление главы государства перед парламентариями проходит в Гостином дворе.
По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в 2023 году среди них будут участники СВО. По словам Пескова, на послание будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, а зарубежные СМИ из недружественных стран приглашаться не будут.
В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. В 2022 году Владимир Путин с посланием к Федеральному собранию не обращался. В конце декабря он заявил, что выступит с обращением в начале 2023 года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.