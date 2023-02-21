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4 часа назад

Послание Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 года в 12:00

Елена Прошина

Владимир Путин обращается с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Важное выступление главы государства перед парламентариями проходит в Гостином дворе.

По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в 2023 году среди них будут участники СВО. По словам Пескова, на послание будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, а зарубежные СМИ из недружественных стран приглашаться не будут.

Песков рассказал о теме предстоящего послания Путина

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. В 2022 году Владимир Путин с посланием к Федеральному собранию не обращался. В конце декабря он заявил, что выступит с обращением в начале 2023 года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.

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