Главный китайский дипломат Ван И прибудет в Москву 21 февраля

Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И в Москву ожидается во вторник во второй половине дня. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Как ожидается, Ван И прилетит в Москву в послеобеденные часы", - отметил собеседник агентства.

В понедельник Ван И находился в Будапеште, где встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, на полях которой провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.