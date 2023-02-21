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31 минуту назад

Источник сообщил, что Ван И прибудет в Москву во второй половине дня

ТАССиещё 1

Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И в Москву ожидается во вторник во второй половине дня. Об этом сообщил ТАСС источник.

Главный китайский дипломат Ван И прибудет в Москву 21 февраля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Как ожидается, Ван И прилетит в Москву в послеобеденные часы", - отметил собеседник агентства.

В понедельник Ван И находился в Будапеште, где встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, на полях которой провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин встретится с Ван И в ходе его визита в Москву.

Политика,Петер Сийярто,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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