Главный китайский дипломат Ван И прибудет в Москву 21 февраля

Прибытие главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро Ван И в Москву ожидается во вторник во второй половине дня. Об этом сообщил ТАСС источник.
"Как ожидается, Ван И прилетит в Москву в послеобеденные часы", - отметил собеседник агентства.
В понедельник Ван И находился в Будапеште, где встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, на полях которой провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин встретится с Ван И в ходе его визита в Москву.