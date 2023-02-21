В России выступили против угрожающей Корейскому полуострову активности

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. Его слова приводит РИА Новости.
Полянский заявил, что Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Он подчеркнул, что Москва регулярно призывает к сдержанности и возобновлению диалога с помощью практических шагов. Вместо этого в регионе наблюдается резкий рост военной активности, который ухудшает обстановку и отдаляет переговоры.
«Дальнейшее же раскручивание спирали эскалации подводит нас все ближе и ближе к опасной черте, за которой события могут принять неконтролируемый характер», — предупредил он.