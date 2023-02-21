В России выступили против угрожающей Корейскому полуострову активности

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. Его слова приводит РИА Новости .

Полянский заявил, что Россия выступает против любой военной активности, угрожающей безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Он подчеркнул, что Москва регулярно призывает к сдержанности и возобновлению диалога с помощью практических шагов. Вместо этого в регионе наблюдается резкий рост военной активности, который ухудшает обстановку и отдаляет переговоры.