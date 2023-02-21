Первое после начала СВО: Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

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Как ожидается, глава государства прокомментирует ход специальной военной операции (СВО), международную ситуацию, заострит внимание социальным и экономическим вопросам РФ.

Как считают парламентарии, в послании будет много уделяться теме спецоперации, которая станет лейтмотивом речи Путина и определит многие другие темы, такие как социальное обеспечение участников СВО, оснащение российской армии, обучение бойцов. Ряд депутатов и сенаторов предполагают, что президент расскажет и о борьбе с террористами и диверсантами, о модернизации военно-промышленного комплекса России и об итогах противостояния западным санкциям. При этом послание будет направлено и на внешнюю аудиторию.

По словам политологов, глава государства в ходе выступления может рассказать об уровне жизни в РФ, коснуться демографии, доходов россиян, повышения зарплат, обеспечения доступности цен на продукты и лекарства.

Профсоюзы ждут озвучивания проблемных тем общества. Сельхозпроизводители рассчитывают, что будет объявлено о снятии ограничений на экспорт зерна, в том числе об отмене пошлины, и на масштабные закупочные интервенции по всем субъектам. Также аграриев волнует вопрос тарифов на электроэнергию.

Предпринимательское сообщество рассчитывает получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.