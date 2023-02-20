МИД Германии призвал немцев не посещать Россию в ближайшие дни

МИД Германии выступил с обращением к жителям страны, в котором призвал тех воздержаться от посещения России в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Кроме того, тех жителей Германии, которые уже прибывают в России, в МИД ФРГ попросили соблюдать осторожность. В особенности немцам не рекомендуют посещать Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Как пояснили в ведомстве, с 20 по 26 февраля власти России собираются провести несколько мероприятий, в числе которых «праздничные дни 23 и 24 февраля». Гражданам Германии рекомендуют «соблюдать бдительность», а также избегать больших скоплений людей в эти дни.