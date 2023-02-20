В МИД расценили миссию ЕС в Армении как попытку выдавить РФ из региона

"К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку", - отметила дипломат.