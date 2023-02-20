В МИД РФ отреагировали на высылку дипломатов Нидерландами

«Около года велись непростые консультации, чтобы создать условия и задел на будущее для работы наших диппредставительств. Когда расхождения были практически преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, ориентируясь и на указания извне», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа.