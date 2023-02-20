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1 час назад

МИД РФ пообещал зеркальный ответ Нидерландам на высылку дипломатов

Говорит Москва

На Смоленской площади подобное решение вместе с планами приостановить работу Торгового представительства в Амстердаме сочли «очередным недружественным шагом».

В МИД РФ отреагировали на высылку дипломатов Нидерландами
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«Около года велись непростые консультации, чтобы создать условия и задел на будущее для работы наших диппредставительств. Когда расхождения были практически преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, ориентируясь и на указания извне», — говорится в заявлении на официальном сайте МИДа.

«В Гааге должны понимать, что наши и без того отягощённые проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. С нашей стороны последуют ответные меры», — подчёркнуто в сообщении.

Сегодня глава Службы военной разведки Нидерландов Ян Свилленс объявил о высылке 17 российских дипломатов, которые должны покинуть королевство по решению об уравнивании численности дипломатических работников в обеих странах. 18 февраля Амстердам анонсировал закрытие российского торгпредства и своего консульства в Санкт-Петербурге.

Политика,МИД России,
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