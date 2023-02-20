МИД отреагировал на решение Нидерландов сократить число дипломатов РФ

Москва расценивает решение Нидерландов сократить число дипломатов РФ как шаг на разрушение российско-нидерландских отношений, заявили в МИД РФ .

В ведомстве уточнили, что ответные меры на решение Нидерландов сократить дипломатическое присутствие России неизбежно последуют.

Решение Нидерландов приостановить работу торгпредства РФ в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, отметили МИД РФ. Нидерланды сорвали переговоры с РФ по восстановлению нормальной работы диппредставительств, ориентируясь в том числе на указания извне.