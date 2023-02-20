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17 минут назад

В МИД РФ прокомментировали решение Нидерландов сократить число российских дипломатов

ТАСС

Москва расценивает решение Нидерландов сократить число дипломатов РФ как шаг на разрушение российско-нидерландских отношений, заявили в МИД РФ.

МИД отреагировал на решение Нидерландов сократить число дипломатов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двусторонние связи РФ и Нидерландов после решения Гааги сократить число российских дипломатов подвергнутся основательному переформатированию.

В ведомстве уточнили, что ответные меры на решение Нидерландов сократить дипломатическое присутствие России неизбежно последуют.

Названо число высылаемых Нидерландами дипломатов РФ

Решение Нидерландов приостановить работу торгпредства РФ в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, отметили МИД РФ. Нидерланды сорвали переговоры с РФ по восстановлению нормальной работы диппредставительств, ориентируясь в том числе на указания извне.

Политика,МИД России,
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