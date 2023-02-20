Евросоюз намерен включить в черный список в рамках 10-го пакета санкций против России уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за организацию эвакуации детей с освобожденной территории в зоне СВО. Об этом сообщил в понедельник брюссельский портал EUobserver.

Брюссель, указывает портал, расценил эвакуацию детей из зоны боевых действий как "организацию массовых похищений украинских детей".

Также Евросоюз включит в черный список 59 человек и 28 организаций, в том числе три банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк.

Американский президент Джо Байден заявил, что на этой неделе США объявят новые санкции против тех, кто связан со спецоперацией России. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться и восполнить российскую военную машину», - говорится в заявлении Байдена.

Американский президент отметил, что Украине уже была оказана беспрецедентная военная, экономическая и гуманитарная помощь. Эта поддержка, по его словам, будет продолжаться.

На брифинге заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд анонсировала очередной санкционный пакет в отношении Российской Федерации 24 февраля.

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«Вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», — пообещала она.

Тем не менее ограничительные меры коснутся тех отраслей, против которых санкции уже вводились ранее. Сообщается, что под рестрикции попадет российский военно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены санкционные меры против поставок высокотехнологичного оборудования.

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении РФ, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении РФ, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, ограничительные меры затронут "оборонный и энергетический секторы РФ, финансовые институты и ряд лиц". Кроме того, ожидается, что США примут меры с целью препятствования попыткам обхода санкционного режима и оказания помощи РФ третьими странами.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и их партнеры по Группе семи намерены ввести очередные рестрикции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Нуланд, санкции будут усилены и расширены в части ограничения поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования. Она также добавила, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.

Санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, ЕС и США начали разрабатывать за два месяца до начала СВО - в декабре 2021 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года", - заявила фон дер Ляйен, добавив, что при этом они "надеялись, что санкции применять не придется".



"Уже более года назад США стали делать беспрецедентную вещь, выкладывая в публичное пространство свои разведывательные данные, заявляя о подготовке Россией нападения на Украину. Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться", - сказала она.

Фон дер Ляйен высказалась в своей речи за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок оружия и боеприпасов Украине, для массового производства которых она предложила мобилизовать европейскую промышленность.

"Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира. Мы намерены обратиться к промышленности всего Европейского союза, и задать им вопрос: что нужно, чтобы качественно нарастить производство боеприпасов, например таких элементарных вещей, как 155-милимметровых снарядов. Это то же самое, что мы делали с вакцинами в период пандемии", - сказала фон дер Ляйен.

Как сообщает Politico, Европейская комиссия не вняла призывам президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против “Росатома” и отказаться от российского ядерного топлива.

Издание ссылается на три независимых источника, которые утверждают, что в ЕК отказались от этой идеи, и в следующем пакете антироссийских санкций не предусмотрено никаких ограничений в отношении корпорации “Росатом” и ее представителей.

Поначалу в ЕС сильно воодушевились этой идеей, потому что отказ поставлять россиянам унитазы выглядит как-то неубедительно для Европы, кричащей об “адских санкциях”, призванных наказать Россию. Сообщается, что исполнительный директор ЕС даже приступил к работе над этими планами, но сейчас уже ясно, что эти планы провалились.

Не последнюю роль в провале сыграла Венгрия, заявившая, что она не одобрит эту инициативу ни в каком виде. Венгров можно понять, потому что их АЭС, которая обеспечивает 50% электроснабжения страны, принадлежит “Росатому”.

Без энтузиазма к предложению отнеслась Франция, чьи АЭС работают на российском ядерном топливе.

Тогда попытались рассмотреть варианты персональных санкций против топ-менеджеров “Росатома”, исключая, конечно, гендиректора корпорации. Но и этот вариант тоже не прошел.

Источники заявили, что в ЕК очень разочарованы такими итогами обсуждения.

Евросоюзом были введены все основные рестрикции против России. Ключевой целью новых пакетов является «затягивание петли». Об этом в интервью бельгийскому изданию LeSoir заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Кроме того, ЕС намерен предотвращать попытки обхода санкций, указал он.

Глава Евросовета также подчеркнул, что введение ограничений против ископаемого топлива было главной мерой. После всех шагов, сделанных ранее, «остается не так много из дополнительных вещей», добавил Мишель.

Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, заявил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

«Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа – имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику России «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности».

Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.

Москва не оставит без ответа десятый пакет санкций, который планирует принять Европейский союз. Ответные меры на новые рестрикции анонсировал и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру».

По словам главы постпредства, в ответ на новые санкции будут найдены и новые российские решения.

Постпредство РФ при ЕС

«Однако главное отличие в том, что цель западных рестрикций, как об этом заявляло руководство ЕС, — серьезно ударить по россиянам, мы же своими ответными мерами такой задачи как ухудшение социально-экономического положения европейцев не ставим», — заявил Логвинов.

Говоря о судьбе замороженных российских активов, дипломат отметил, что активы Центрального Банка России обладают иммунитетом от любых исполнительных мер, а потому не подлежат передаче Украине. В то же время Евросоюз пытается найти основания для «отъема» имущества российских граждан, в том числе при помощи криминализации нарушения санкций. Логвинов подчеркнул, что тем самым Европейский союз пренебрегает базовыми принципами права.