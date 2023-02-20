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1 час назад

Медведев высказался о будущем Украины

Lenta.ruиещё 4

Массовый отъезд населения с Украины — ответ на вопрос о будущем этой страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев высказался о будущем Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик заявил, что об оттоке населения ему рассказали сами выходцы с Украины.

«Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 миллиона человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция», — написал в блоге зампред Совбеза.

В заключение Медведев назвал Украину странным образованием, известным под именем Окраина.

Ранее Медведев заявил, что для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Первый из них — признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Вторым условием политик назвал выработку специальных норм, рассчитанных на будущие международные отношения.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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