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1 час назад

Представитель МИД России Захарова сравнила судьбы Зеленского и Саакашвили

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила судьбу украинского главы государства Владимира Зеленского с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

Захарова сравнила судьбы Зеленского и Саакашвили
Фото: 

Захарова обратила внимание, что сейчас грузинский экс-лидер находится в тюрьме.

«Рассматривая сегодняшние кадры [президента США Джо] Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов», — говорится в публикации Захаровой.

Также она привела в пример главу временного правительства Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Как добавила Захарова, Саакашвили является «материалом со всех точек зрения Западом отработанным».

По заверению дипломата, бывшего президента Грузии «давно слили те же, кто в свое время в него и влили».

«Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе... Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси...» — следует из поста представителя дипведомства.

В понедельник, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл на поезде в Киев, где встретился с украинским главой государства Владимиром Зеленским. Также Байден утверждал, что США и союзники передадут Украине около 700 танков.

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