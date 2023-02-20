Захарова сравнила судьбы Зеленского и Саакашвили

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила судьбу украинского главы государства Владимира Зеленского с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.
Захарова обратила внимание, что сейчас грузинский экс-лидер находится в тюрьме.
«Рассматривая сегодняшние кадры [президента США Джо] Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов», — говорится в публикации Захаровой.
Также она привела в пример главу временного правительства Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Как добавила Захарова, Саакашвили является «материалом со всех точек зрения Западом отработанным».
По заверению дипломата, бывшего президента Грузии «давно слили те же, кто в свое время в него и влили».
«Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе... Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси...» — следует из поста представителя дипведомства.
В понедельник, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл на поезде в Киев, где встретился с украинским главой государства Владимиром Зеленским. Также Байден утверждал, что США и союзники передадут Украине около 700 танков.