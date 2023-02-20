В России отреагировали на визит Байдена в Киев

«Судя по риторике, Киев хочет, чтобы им санкционировали нападение на Крым. Я так понимаю, что США на это не дают свое согласие. Они могут это обсуждать. Возможно, Байден призовет к мирным переговорам каким-то образом. Худший вариант, наоборот, озвучит о масштабной финансовой и военной помощи», — предположила депутат.