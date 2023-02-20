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1 час назад

Захарова прокомментировала визит Байдена в Киев вопросом о православии

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала сообщения о визите американского президента Джо Байдена в Киев. Ее слова опубликованы в Telegram-канале.

Захарова прокомментировала визит Байдена в Киев вопросом о православии
Фото: ТАССТАСС

Она отреагировала на фото Байдена рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросом «Кто же из них православный?».

О визите Байдена на Украину стало известно, когда он уже появился на публике рядом с Зеленским. До этого Белый дом отрицал возможность такого визита, сообщалось только о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с главами стран восточного фланга НАТО.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,НАТО,
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