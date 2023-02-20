Захарова прокомментировала визит Байдена в Киев вопросом о православии

Она отреагировала на фото Байдена рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросом «Кто же из них православный?».

О визите Байдена на Украину стало известно, когда он уже появился на публике рядом с Зеленским. До этого Белый дом отрицал возможность такого визита, сообщалось только о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с главами стран восточного фланга НАТО.