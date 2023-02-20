Песков прокомментировал рост уровня доверия Путину

"Несмотря на все давление, которое идет извне, экономическое и иное давление, все-таки в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика твердо стоит на ногах, более того, по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития. Поэтому это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований", - подытожил Песков.