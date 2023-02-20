Песков прокомментировал рост уровня доверия Путину

Рост уровня доверия президенту РФ Владимиру Путину обусловлен в том числе консолидацией общества вокруг главы государства в нынешний сложный момент. Такое мнение высказал в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно опубликованным 17 февраля данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия россиян президенту с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п. п. и составляет 79,1%.
"Это, скорее, <...> целый комплекс факторов. <…> Самое главное - это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный. Но общество консолидируется, и консолидируется вокруг президента", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, чем обусловлен рост уровня доверия россиян Путину.
Также, по словам пресс-секретаря, в рейтинге главы государства отражается фактор экономической стабильности.
"Несмотря на все давление, которое идет извне, экономическое и иное давление, все-таки в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика твердо стоит на ногах, более того, по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития. Поэтому это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований", - подытожил Песков.