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21 минуту назад

В Кремле дали Молдавии совет по Приднестровью

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал властям Молдавии проявить осторожность в оценке урегулирования ситуации в Приднестровье. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы и Кишинева сейчас «весьма напряженные» отношения, которым вредит молдавское руководство своей позицией.

Кремль отреагировал на заявление молдавского премьера о Приднестровье
Фото: DPA/TACCDPA/TACC

«Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска должны уйти из региона. Политик подчеркнул, что Кишинев соблюдает конституционный нейтралитет, однако это не мешает российской армии находиться в приднестровском регионе, на международно-признанной территории Молдовы. Самих жителей непризнанного государства впоследствии придется интегрировать в социальную и экономическую жизнь страны.

Политика,Дорин Речан,Дмитрий Песков,
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