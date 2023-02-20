В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной

В Госдуме инициировали предоставление россиянам дополнительного выходного дня для прохождения медобследования без потери заработной платы. Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, депутаты партии «Новые люди» внесут соответствующий проект 20 февраля.
В статье отмечается, что сейчас ежегодная диспансеризация предполагается только государственным и муниципальным работникам, а также сотрудникам старше 40 лет. В то же время работникам от 18 до 39 лет такой выходной полагается лишь один раз в три года.
Члены фракции намереваются предоставить возможность ежегодного оплачиваемого дня диспансеризации всем работающим гражданам РФ вне зависимости от их возраста.
Ранее Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщала, что в России начавшаяся рабочая неделя будет короткой, граждан ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля.