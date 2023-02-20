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46 минут назад

В Госдуму России внесут законопроект о едином времени тишины

ТК «Звезда»иещё 2

В Госдуму России в ближайшее время внесут законопроект о едином времени тишины для всех регионов, подготовленный депутатами ЛДПР. Об этом со ссылкой на документ сообщают «Известия».

В Госдуму России внесут законопроект о едином времени тишины
Фото: Maksim Konstantinov Global Look PressMaksim Konstantinov Global Look Press

Законопроект предполагает введение единого времени тишины с 22.00 до 7.00 ежедневно. Разрешенный интервал для проведения шумных ремонтных работ устанавливается с 9.00 до 19.00 в будни с перерывом с 14.00 до 16.00. Исключениями станут праздничные дни (в частности, в новогоднюю ночь шуметь будет разрешено до 4.00), устранение последствий чрезвычайных ситуаций и так далее.

Помимо этого, в документе прописано право для управляющих компаний проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности за шум. Так, УК сможет составить «акт о нарушении тишины и покоя граждан» для последующей передачи в органы государственной власти. В дальнейшем этот акт, как предполагается, будет служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Владимир Кошелев.

Сейчас каждый субъект страны самостоятельно определяет часы, в которые гражданам нельзя шуметь. Для Москвы, например, этот интервал составляет с 23.00 до 7.00 в любой день, для Московской области - с 21.00 до 8.00 в будни и с 22.00 до 10.00 по выходным.

Ранее в столичной мэрии рассказали, что жители Москвы до конца 2023 года смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях, избежав штрафа.

Политика,Владимир Кошелев,ЛДПР,Правительство Москвы,
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