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44 минуты назад

Бастрыкин: СК собрал доказательства причастности руководства Украины к геноциду Донбасса

Газета.Ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК собрал доказательства причастности военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

СК собрал доказательства причастности руководства Украины к геноциду Донбасса
Фото: Следственный комитет РФСледственный комитет РФ

По его словам, сотрудники СК за 9 лет собрали тысячи томов материалов, которые "подтверждают совершение ВСУ и нацбатами преступлений".

"Достоверно установленные и документально подтвержденные следствием факты совершенных злодеяний становятся основой объективного и мотивированного обвинения, которое лишено какой-либо ангажированности и двусмысленности. Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и безопасности человечества, а также иным преступлениям против личности", — утверждает Бастрыкин.

анее глава СК заявил, что Вооруженные силы Украины в 2014 году не имели на вооружении натовское оружие. Установлено, что сейчас обстрелы ведутся из различных реактивных систем залпового огня — от советских "Градов" до американских HIMARS. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,Санкции,Геноцид,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,
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