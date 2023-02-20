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6 минут назад

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках

Елена Прошина

Между Россией и Китаем снова действует соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Министерстве экономического развития и Министерстве иностранных дел РФ.

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках
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В начале февраля Министерство туризма и культуры Китая предложило возобновить отправку туристических групп в 20 стран, включая Россию. Отечественные туристические операторы моментально выразили готовность принимать граждан КНР, но при этом подчеркнули, что возвращению к допандемийной схеме препятствует ряд факторов. Один из них — приостановка действия соглашения о безвизовых туристических поездках.

«Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19», — сообщили на запрос РБК в Министерстве экономического развития и Министерстве иностранных дел РФ. Издание отмечает, что речь идет о соглашении между правительствами РФ и КНР, которое дает туристам в группе от пяти до 50 человек право посещать другую страну без получения визы. На это туристу предоставляется 15 дней, говорится в документе.

Отмечается, что китайские туристы в рамках межправительственного соглашения могут приезжать в Россию и с визами, и без них.

Политика,МИД России,Минэкономразвития,
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