Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках

Между Россией и Китаем снова действует соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Министерстве экономического развития и Министерстве иностранных дел РФ.
В начале февраля Министерство туризма и культуры Китая предложило возобновить отправку туристических групп в 20 стран, включая Россию. Отечественные туристические операторы моментально выразили готовность принимать граждан КНР, но при этом подчеркнули, что возвращению к допандемийной схеме препятствует ряд факторов. Один из них — приостановка действия соглашения о безвизовых туристических поездках.
«Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19», — сообщили на запрос РБК в Министерстве экономического развития и Министерстве иностранных дел РФ. Издание отмечает, что речь идет о соглашении между правительствами РФ и КНР, которое дает туристам в группе от пяти до 50 человек право посещать другую страну без получения визы. На это туристу предоставляется 15 дней, говорится в документе.
Отмечается, что китайские туристы в рамках межправительственного соглашения могут приезжать в Россию и с визами, и без них.