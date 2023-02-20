Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках

«Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19», — сообщили на запрос РБК в Министерстве экономического развития и Министерстве иностранных дел РФ. Издание отмечает, что речь идет о соглашении между правительствами РФ и КНР, которое дает туристам в группе от пяти до 50 человек право посещать другую страну без получения визы. На это туристу предоставляется 15 дней, говорится в документе.