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1 минуту назад

В Госдуме предложили штрафовать всех, кто не впускает газовщиков в квартиру

Ura.Ru

В Госдуме РФ планируют ввести штрафы за отказ пускать в квартиру специалистов по газификации домов для проверок. Об этом заявил председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В Госдуме предложили штрафовать всех, кто не впускает газовщиков в квартиру
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих», — передают слова Сергея Пахомова «Известия». При этом он уверен, что ограничения будут сбалансированы для соблюдения безопасности жителей домов.

В законопроекте указано, что россиянам предложат заключить договор с компаниями по техобслуживанию, в котором будет указаны все детали по предоставлению газовщикам доступа в квартиру. В случае происшествия ответственность будет на жилищной комиссии, а не на собственниках, считает Пахомова. Однако он уверен, что такой законопроект со штрафами не вызовет одобрения у части россиян, зато позволит дать гарантии безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в России готовят новые правила управления общим имуществом для собственников домов. По мнению Сергея Пахомова, новый закон строго определит кто и сколько должен будет платить.

Политика,Сергей Пахомов,Госдума,
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