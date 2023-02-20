В Госдуме предложили штрафовать всех, кто не впускает газовщиков в квартиру

В Госдуме РФ планируют ввести штрафы за отказ пускать в квартиру специалистов по газификации домов для проверок. Об этом заявил председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов .

«Хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих», — передают слова Сергея Пахомова « Известия ». При этом он уверен, что ограничения будут сбалансированы для соблюдения безопасности жителей домов.

В законопроекте указано, что россиянам предложат заключить договор с компаниями по техобслуживанию, в котором будет указаны все детали по предоставлению газовщикам доступа в квартиру. В случае происшествия ответственность будет на жилищной комиссии, а не на собственниках, считает Пахомова. Однако он уверен, что такой законопроект со штрафами не вызовет одобрения у части россиян, зато позволит дать гарантии безопасности.