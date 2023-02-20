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22 минуты назад

Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины

Елена Прошина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что Европа втянута в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за возможное поражение Киева. Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности указал, что Украина — часть «европейской семьи», однако она не может вступить в Европейский союз в кратчайшие сроки. ЕС встал на сторону Украины и предоставил ей свои силы в борьбе с Россией, так как этот конфликт ставит под угрозу безопасность всей Европы, отметил Боррель.

Слуцкий считает, что Боррель таким образом признался: Европейский союз «по уши» втянут в противостояние России и Украины. Также глава дипломатии ЕС разделил ответственность за «будущее поражение Киева».

Кроме того, парламентарий выразил мнение, что формат Мюнхенской конференции постепенно превращается в «натовский антироссийский шабаш». По его словам, Европе напрямую угрожает не Россия, а США, так как Вашингтон «продвигает неоколониальную политику» в ущерб европейский странам.

Политика,Жозеп Боррель,Комитет госдумы по международным делам,ЕС,
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