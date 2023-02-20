Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины

Ранее Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности указал, что Украина — часть «европейской семьи», однако она не может вступить в Европейский союз в кратчайшие сроки. ЕС встал на сторону Украины и предоставил ей свои силы в борьбе с Россией, так как этот конфликт ставит под угрозу безопасность всей Европы, отметил Боррель.