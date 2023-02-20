Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что Европа втянута в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за возможное поражение Киева. Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
Ранее Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности указал, что Украина — часть «европейской семьи», однако она не может вступить в Европейский союз в кратчайшие сроки. ЕС встал на сторону Украины и предоставил ей свои силы в борьбе с Россией, так как этот конфликт ставит под угрозу безопасность всей Европы, отметил Боррель.
Слуцкий считает, что Боррель таким образом признался: Европейский союз «по уши» втянут в противостояние России и Украины. Также глава дипломатии ЕС разделил ответственность за «будущее поражение Киева».
Кроме того, парламентарий выразил мнение, что формат Мюнхенской конференции постепенно превращается в «натовский антироссийский шабаш». По его словам, Европе напрямую угрожает не Россия, а США, так как Вашингтон «продвигает неоколониальную политику» в ущерб европейский странам.