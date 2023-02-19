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15 минут назад

В США заявили, что поставки оружия КНР в Россию для боев на Украине станут красной линией

ТАСС

Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Это будет красной линией, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

США предупредили Китай о красной линии в вопросе военной помощи России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы приветствуем тот факт, что Китай [на Мюнхенской конференции по безопасности] заявил, что желает мира [на Украине], потому что это то, к чему мы всегда стремимся в подобных ситуациях. Но мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России [в конфликте на Украине], то это неприемлемо. Это станет красной линией", - сказала постпред США.

В Китае заявили, что не желают эскалации на Украине

По ее утверждению, госсекретарь США Энтони Блинкен ясно говорил Китаю о последствиях такого шага.

"Мы не собираемся забегать вперед и объявлять о своих планах, но мы ясно заявили Китаю, что будут последствия, если они примут такое неблагоприятное решение", - отметила Томас-Гринфилд.

Политика,Энтони Блинкен,ООН,
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