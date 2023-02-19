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1 час назад

В Абхазии высказались против вступления в состав России

Илья Родин

Общественные деятели Абхазии высказались против вступления в состав Российской Федерации. Они подчеркнули, что вопрос о статусе страны не подлежит обсуждению. Об этом пишет РИА «Новости».

В Абхазии высказались против вступления в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на фоне визита главы Абхазии Аслана Бжания в Москву в интернете появились публикации о возможном вступлении республики в состав России.

Представители общественных организаций подчеркнули, что Абхазия на протяжении многих лет выстраивает взаимовыгодные отношения с Москвой.

По их оценке, сложившийся формат отношений в полной мере устраивает все стороны, его не следует как-либо менять.

Высказывания на тему о вхождении республики в состав РФ, от кого бы они не исходили, являются безответственными и наносят вред взаимоотношениям двух стран, подчеркнули общественники.

Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом

Они напомнили, что независимый статус Абхазии закреплен в Конституции и «не может быть предметом обсуждения».

Вместе с тем, уточняется в заявлении, в будущем подобные вопросы могут обсуждаться при соблюдении ряда условий.

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