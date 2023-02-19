Песков оценил место темы СВО в послании Федеральному собранию Путина

Президент России Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией (СВО), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Вся наша жизнь - она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Он констатировал, что послание парламенту - это "всегда громкая новость", это "всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года".
"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", - резюмировал Песков.