В ЛДПР призвали оппозиционные партии сплотиться в интересах победы

ЛДПР призывает все оппозиционные политические партии приглушить свои противоречия и сплотиться в интересах победы, заявил лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в кулуарах всероссийского технологического штаба избирательной кампании партии в воскресенье.
По мнению лидера либерал-демократов, на сегодняшний день в России существуют по сути две партии: партия победителей и партия пораженцев.
"Партия победителей - это те, кто встает плечом к плечу вне зависимости от [принадлежности к] политической партии, возраста, вероисповедания, своего региона, за победу, за страну, за реализацию здравых установок президента [России Владимира Путина]", - сказал Слуцкий. По его словам, к партии пораженцев относятся россияне, уехавшие и "демонизирующие" Россию, "которая дала им свое образование, вырастила, воспитала". "Сегодня ЛДПР - политическая сила, которая консолидирует партию победителей, <...> [партия] призывает все здравые силы оппозиции встать плечом к плечу вместе, приглушив свои противоречия в интересах победы", - сказал лидер ЛДПР.
Он отметил, что "в разных странах и в разное время" граждане оставляли "свои взаимные претензии и на время становились одним строем тех, кто действительно стремился к победе".
"То же самое сегодня происходит у нас. Мы помним опыт наших отцов и дедов, которые все вместе выстояли и победили в самой кровавой войне в истории человечества. Мы не должны сделать так, чтобы пришла третья мировая война, хотя мы находимся на ее пороге, но в этом не наша вина. Мы противостоим сегодня силам зла, но противостоять им нужно вместе", - сказал председатель ЛДПР.
По словам Слуцкого, сегодня на полях специальной военной операции происходит "момент истины не только для России и русского мира, это момент истины для всей цивилизации".
"Это решающая схватка с нацизмом в человеческой истории. Не даром нам сейчас противостоят не просто Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, все силы зла, которые пытаются создать на планете однополярный миропорядок, и этот миропорядок, к великому сожалению, замешан на крови, как это было в бывшей Югославии, в Ираке, в Ливии, в Сирии. Россия не дала пойти этим событиям по тому же сценарию", - сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что России "не нужен однополярный мир с единым полюсом силы в Вашингтоне", России нужно уважение к суверенитету, к традиции каждого народа, "многополярное устройство мира".
"Россия сегодня возглавляет тех, кто встает рядом с нами, это огромное количество людей на каждом континенте: в Африке, в Латинской Америке, в арабском мире и многие другие, которые категорически против однополярного устройства <...> и того, что пытаются сегодня реализовать политический истеблишмент США и затем весь коллективный Запад", - добавил Слуцкий.