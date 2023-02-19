В ЛДПР призвали оппозиционные партии сплотиться в интересах победы

"То же самое сегодня происходит у нас. Мы помним опыт наших отцов и дедов, которые все вместе выстояли и победили в самой кровавой войне в истории человечества. Мы не должны сделать так, чтобы пришла третья мировая война, хотя мы находимся на ее пороге, но в этом не наша вина. Мы противостоим сегодня силам зла, но противостоять им нужно вместе", - сказал председатель ЛДПР.