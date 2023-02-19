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18 минут назад

Захарова прокомментировала слова Макрона о нежелании разгрома России

Майк Габриелян

Франция желает разгрома и поражения России, несмотря на заявление французского президента, что это не так. В этом уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала слова Макрона о нежелании разгрома России
Фото: ТАССТАСС

Дипломат прокомментировала в Telegram высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж никогда «не хотел разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских стран».

По мнению Захаровой, слово «никогда» неуместно в контексте нападения на Россию в 1812 году. Она отметила, что «Франция началась не с Макрона», и напомнила об останках Наполеона, которые почитаются на государственном уровне и покоятся в центре Парижа.

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Кроме того, Франция - член НАТО, организации, которая во всех документах прописывала в качестве противника Россию. Париж с этим солидаризировался и поставляет Киеву вооружения, поддерживая заявления о недопустимости победы России. Из этого, по словам представителя российского МИД, можно сделать лишь один логический вывод: нам хотят поражения.

«Перехотят», - кратко резюмировала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала познания в геометрии главы МИД Германии, заявившей о повороте Москвы на «360°».

Политика,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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