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8 минут назад

Захарова прокомментировала слова Бербок про поворот Москвы на «360°»

RT на русском

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на «360°».

Захарова прокомментировала слова Бербок про поворот Москвы на «360°»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при её правлении, нет», — написала она в своём Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал Бербок невежественной после её слов про поворот Москвы на «360°».

Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».

Политика,Анналена Бербок,Мария Захарова,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,
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