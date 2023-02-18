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54 минуты назад

«Знаток геометрии»: Медведев отреагировал на слова Бербок про поворот Путина на «360 градусов»

Вечерняя Москваиещё 2

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о необходимости изменения политического курса, выбранного президентом РФ Владимиром Путиным, на 360 градусов. Об этом он написал в своих социальных сетях в субботу, 18 февраля.

Медведев прокомментировал заявление Бербок о «развороте Москвы на 360 градусов»
Фото: er.ruer.ru

— Нет сомнения, знаток геометрии, так и будет. Мы позиции держим, — отметил Медведев.

Политик удивился тому факту, какие «невежественные люди» являются представителями политических элит Европы, передает РИА Новости.

Бербок предложила Путину развернуться «на 360 градусов» в его политике

До этого Дмитрий Медведев отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы РФ в спецоперации на Украине опаснее эскалации конфликта. Речь идет о высказывании Столтенберга, который прокомментировал потенциальный риск эскалации сегодняшнего конфликта на Украине.

Ранее зампред Совбеза РФ высмеял действия европейских политиков в отношении России. По его мнению, западные представители власти пытаются бороться против российского государства, не замечая собственных убытков.
Политика,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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