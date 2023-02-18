Медведев прокомментировал заявление Бербок о «развороте Москвы на 360 градусов»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о необходимости изменения политического курса, выбранного президентом РФ Владимиром Путиным , на 360 градусов . Об этом он написал в своих социальных сетях в субботу, 18 февраля.

— Нет сомнения, знаток геометрии, так и будет. Мы позиции держим, — отметил Медведев.

До этого Дмитрий Медведев отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы РФ в спецоперации на Украине опаснее эскалации конфликта. Речь идет о высказывании Столтенберга, который прокомментировал потенциальный риск эскалации сегодняшнего конфликта на Украине.