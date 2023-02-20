Нидерланды должны будут покинуть 17 российских дипломатов в рамках голландского решения об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах. Об этом заявил в понедельник глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ранее сообщалось, что ситуация коснется порядка 10 человек. Однако теперь Свилленс уточнил, что "речь идет о 17 дипломатах". Он также утверждает, что Нидерланды "перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками [российской] разведки".