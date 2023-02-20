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1 час назад

В Нидерландах заявили, что 17 российских дипломатов должны покинуть королевство

ТАССиещё 14

Нидерланды должны будут покинуть 17 российских дипломатов в рамках голландского решения об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах. Об этом заявил в понедельник глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ранее сообщалось, что ситуация коснется порядка 10 человек. Однако теперь Свилленс уточнил, что "речь идет о 17 дипломатах". Он также утверждает, что Нидерланды "перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками [российской] разведки".

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ

В субботу МИД Нидерландов заявил об ограничении числа работающих в стране дипломатов РФ. Покинуть Нидерланды подпадающие под сокращение должны в течение двух недель. Согласно решению голландского кабинета министров, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Кроме того, голландские власти постановили, что со вторника должно закрыться торгпредство в Амстердаме.

Политика,Видео,МИД России,
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