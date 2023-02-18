Захарова прокомментировала признание главы ЕК о подготовке санкций

Западные страны основательно готовились к конфликту, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о подготовке санкционного пакета против России в конце 2021 года.
Захарова уточнила, что Брюссель заранее планировал ввести против нее персональные санкции. Она добавила, что в планах напротив ее фамилии была интересная формулировка: «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
По оценке дипломата, «непартнеры готовились основательно», тщательно, детально разрабатывали провокацию.
Ранее Захарова прокомментировала балканскую повестку. Она сообщила, что Вашингтон и Брюссель стремятся сломить власти Сербии, заставить Белград ввести рестрикции против Москвы.