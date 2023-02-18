Захарова прокомментировала признание главы ЕК о подготовке санкций

Западные страны основательно готовились к конфликту, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Отмечается, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о подготовке санкционного пакета против России в конце 2021 года.

Захарова уточнила, что Брюссель заранее планировал ввести против нее персональные санкции. Она добавила, что в планах напротив ее фамилии была интересная формулировка: «за содействие развертыванию войск на территории Украины».

По оценке дипломата, «непартнеры готовились основательно», тщательно, детально разрабатывали провокацию.