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37 минут назад

Захарова прокомментировала признание главы ЕК о подготовке санкций

Илья Родин

Западные страны основательно готовились к конфликту, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала признание главы ЕК о подготовке санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о подготовке санкционного пакета против России в конце 2021 года.

Захарова уточнила, что Брюссель заранее планировал ввести против нее персональные санкции. Она добавила, что в планах напротив ее фамилии была интересная формулировка: «за содействие развертыванию войск на территории Украины».

Глава ЕК призналась в разработке санкций против РФ за два месяца до СВО

По оценке дипломата, «непартнеры готовились основательно», тщательно, детально разрабатывали провокацию.

Ранее Захарова прокомментировала балканскую повестку. Она сообщила, что Вашингтон и Брюссель стремятся сломить власти Сербии, заставить Белград ввести рестрикции против Москвы.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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