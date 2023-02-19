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50 минут назад

Bloomberg узнал о новых санкциях США в отношении России

ТАССиещё 3

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении РФ, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg узнал о новых санкциях США в отношении России
Фото: ТАССТАСС

По их сведениям, ограничительные меры затронут "оборонный и энергетический секторы РФ, финансовые институты и ряд лиц". Кроме того, ожидается, что США примут меры с целью препятствования попыткам обхода санкционного режима и оказания помощи РФ третьими странами.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и их партнеры по Группе семи намерены ввести очередные рестрикции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Нуланд, санкции будут усилены и расширены в части ограничения поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования. Она также добавила, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.

США анонсировали масштабные санкции G7 против России

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в настоящий момент находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними.

Политика,Санкции,Безопасность,Ситуация в мире,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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