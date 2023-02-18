В Госдуме раскрыли подробности закона о защите русского языка

«На настоящий момент те нормы, которые уже приняты и прошли все три чтения, вступают в силу с 2025 года. То есть на подготовку к исполнению закона дается два года — не малый срок. За это время необходимо разработать грамматические справочники, которые могут служить объективным критерием правильности применения родного языка, и необходимо провести работу над теми нормами и теми кодексами, которые подразумевают наказание», — заявил Шолохов.