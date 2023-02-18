Путин поприветствовал участников Ассамблеи глав государств Афросоюза

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран - членов Африканского союза, указав на важную роль Афросоюза как эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
"Приветствую Вас по случаю открытия очередной Ассамблеи Африканского союза. За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте", - говорится в приветствии президента, опубликованном в среду на сайте Кремля.
Президент отметил, что Россию и государства Африки объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления.
Путин подчеркнул, что состоявшийся в 2019 году первый в истории саммит Россия - Африка создал хорошие условия для активизации традиционно дружественных связей РФ с африканскими странами как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе.
"<...> Уверен, что вторая встреча на высшем уровне в таком формате, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия Российской Федерации с африканскими партнерами на самых различных направлениях, в том числе в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - добавил Путин.
"Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы на благо наших стран и народов, в интересах обеспечения мирного и благополучного развития Африканского континента", - отметил в заключение президент, пожелав участникам ассамблеи успехов и всего самого доброго.