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41 минуту назад

Путин направил приветствие участникам Ассамблеи глав государств и кабминов стран Афросоюза

ТАСС

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран - членов Африканского союза, указав на важную роль Афросоюза как эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Путин поприветствовал участников Ассамблеи глав государств Афросоюза
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"Приветствую Вас по случаю открытия очередной Ассамблеи Африканского союза. За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте", - говорится в приветствии президента, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россию и государства Африки объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления.

Путин подчеркнул, что состоявшийся в 2019 году первый в истории саммит Россия - Африка создал хорошие условия для активизации традиционно дружественных связей РФ с африканскими странами как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе.

"<...> Уверен, что вторая встреча на высшем уровне в таком формате, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия Российской Федерации с африканскими партнерами на самых различных направлениях, в том числе в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - добавил Путин.

"Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы на благо наших стран и народов, в интересах обеспечения мирного и благополучного развития Африканского континента", - отметил в заключение президент, пожелав участникам ассамблеи успехов и всего самого доброго.

Политика,Владимир Путин,
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