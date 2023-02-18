Путин поприветствовал участников Ассамблеи глав государств Афросоюза

"Приветствую Вас по случаю открытия очередной Ассамблеи Африканского союза. За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте", - говорится в приветствии президента, опубликованном в среду на сайте Кремля.