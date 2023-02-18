В России заявили о связи ситуации на Украине с результатами выборов в США

«Это разрушение той политики, которую американцы пытаются проводить, чтобы удержать обломки своей гегемонии в мире. Также и в Европе — многие европейские руководители своими действиями и бездействиями политическими и экономическими довели Европу до кризиса, и избиратели им этого не простят. Они тоже это понимают», — заявил Чепа.