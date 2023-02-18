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26 минут назад

Голосование в СБ ООН по "Северным потокам" состоится 22-24 февраля

ТАССиещё 4

Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" состоится в Совете Безопасности ООН в период с 22 по 24 февраля. Об этом сообщил в субботу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский анонсировал голосование в СБ ООН по "Севпотокам"
Фото: ТАССТАСС

"Мы запросили заседание Совета Безопасности по подрыву "Северного потока", точная дата пока не подтверждена, в какой-то из дней со среды до пятницы состоится и голосование по нашему соответствующему проекту резолюции", - написал он в Telegram-канале.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Россия в пятницу представила проект резолюции Совбеза ООН о расследовании диверсий на "Северных потоках". В нем предлагается генеральному секретарю создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.

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