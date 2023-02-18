Полянский анонсировал голосование в СБ ООН по "Севпотокам"

Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" состоится в Совете Безопасности ООН в период с 22 по 24 февраля. Об этом сообщил в субботу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.