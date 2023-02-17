Небензя заявил, что Россия потеряла доверие к Западу

— У нас не осталось к вам никакого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить — ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве, — сказал он.