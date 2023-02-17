Небензя заявил, что Россия потеряла доверие к Западу

Россия потеряла прежнее доверие к странам Запада, «жить как прежде» уже не получится. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.
— У нас не осталось к вам никакого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить — ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве, — сказал он.
Постпред добавил, что западные страны в достаточной степени проявили спрятанную русофобию. В текущих условиях они стараются только уничтожить Россию чужими руками, а строительство европейской и евроатлантической системы безопасности им вовсе неинтересно, передает РИА Новости.
Помимо этого, Небензя заявил, что в настоящее время способность секретариата ООН выступать посредником в урегулировании ситуации на Украине вызывает сомнения. По его словам, с 2014 года организация ни разу не призвала Киев к диалогу с Донбассом, а с начала СВО сразу начала распространять претензии к России.