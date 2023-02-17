Депутат Госдумы Гусев: украинские бизнесмены спонсируют ВСУ

«Понимаете? Мы платим им деньги, на которые они покупают оружие, которое используют против нас. Считаю, действовать надо быстро и решительно. Мы же не будем высчитывать, какой именно процент прибыли украинский олигарх перечисляет на убийство российских солдат?» — высказался Гусев.