Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине

«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» — сказал Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза организации по теме годовщины минских договоренностей.

По его словам, Минский процесс провалился по вине ООН, которые не смогли справиться со своей прямой обязанностью — поддержанием мира и безопасности. Постпред указал, что ежегодно организация повторяла тезисы о поддержке минского процесса, подписывала документы, а также «держала камень за пазухой, прекрасно зная, что он является лишь дымовой завесой для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против РФ во имя своих геополитических интересов».