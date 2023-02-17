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52 минуты назад

Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине

Елена Прошина

Постпред России при ООН Василий Небензя усомнился в способности секретариата организации выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине
Фото: 

«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» — сказал Небензя на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза организации по теме годовщины минских договоренностей.

По его словам, Минский процесс провалился по вине ООН, которые не смогли справиться со своей прямой обязанностью — поддержанием мира и безопасности. Постпред указал, что ежегодно организация повторяла тезисы о поддержке минского процесса, подписывала документы, а также «держала камень за пазухой, прекрасно зная, что он является лишь дымовой завесой для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против РФ во имя своих геополитических интересов».

Именно поэтому ОБСЕ «в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную националистическую идею в стране, ретушировала неудобные Киеву факты, особенно убийства мирных жителей Донбасса».

Более того с первых дней СВО ООН вслед за западными странами начала «тиражировать антироссийские штампы и прямые претензии в адрес Москвы, прикрываясь при этом неконсенсусными решениями Генассамблеи», отметил Небензя.

Политика,Василий Небензя,Генассамблея ООН,ОБСЕ,
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