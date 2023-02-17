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1 час назад

В МИД ответили на призыв Китая к России и Украине прекратить огонь

Lenta.ruиещё 13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для РБК ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к Москве и Киеву прекратить огонь и как можно скорее сесть за стол переговоров.

В МИД ответили на призыв Китая к России и Украине прекратить огонь
Фото: ТАССТАСС

Дипломат подчеркнула, что Украина сама заблокировала переговоры, на которых настаивала в первые недели после начала специальной военной операции.

Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия не отказывалась от предложений о переговорах, однако в сентябре 2022 года Украина законодательно заблокировала их возможность.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Пекин считает, что к переговорам должны присоединиться США, Евросоюз и НАТО. Запад должен сесть за стол переговоров с Россией, «чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности».

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ООН,ЕС,
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