В МИД ответили на призыв Китая к России и Украине прекратить огонь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для РБК ответила на призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к Москве и Киеву прекратить огонь и как можно скорее сесть за стол переговоров.

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Дипломат подчеркнула, что Украина сама заблокировала переговоры, на которых настаивала в первые недели после начала специальной военной операции.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия не отказывалась от предложений о переговорах, однако в сентябре 2022 года Украина законодательно заблокировала их возможность.