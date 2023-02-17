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42 минуты назад

РФ денонсировала соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Елена Прошина

Россия денонсировала соглашение с Чехией об учреждении генконсульства в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе говорится, что с данным предложением выступило МИД России. Оно предполагает денонсирование соглашения между правительствами РФ и Чехии об учреждении генкосульства республики в Екатеринбурге, которое было заключено 5 ноября 2001 года в форме обмена нотами.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение… МИДу России уведомить чешскую сторону о принятом решении», — говорится в тексте распоряжения.

Напомним, что в марте 2022 года Прага временно приостановила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Политика,Видео,Михаил Мишустин,МИД России,
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