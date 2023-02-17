РФ денонсировала соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Россия денонсировала соглашение с Чехией об учреждении генконсульства в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе говорится, что с данным предложением выступило МИД России. Оно предполагает денонсирование соглашения между правительствами РФ и Чехии об учреждении генкосульства республики в Екатеринбурге, которое было заключено 5 ноября 2001 года в форме обмена нотами.
«В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение… МИДу России уведомить чешскую сторону о принятом решении», — говорится в тексте распоряжения.
Напомним, что в марте 2022 года Прага временно приостановила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.