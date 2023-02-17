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8 минут назад

В Крыму сочли Одессу «законной целью для освобождения»

Lenta.ru

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал Одессу «законной целью освобождения» от оккупантов. Такое мнение выразил в пятницу, 17 февраля, спикер парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

В Крыму сочли Одессу «законной целью для освобождения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о наличие в Крыму легитимных целей для украинских ударов.

«Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом», — написал Константинов.

По его мнению, жители Одессы ждут, когда Россия поможет им избавиться от «тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть». Кроме того, он выразил уверенность, что освобождение Одессы является одной из целей специальной военной операции на Украине, которую Россия обязательно достигнет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму провокацией Киева.

«Украинскую администрацию постоянно подталкивают к продолжению и эскалации конфликта», — заявил парламентарий.

Политика,Виктория Нуланд,Владимир Константинов,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,
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