«Как будто я мог не согласиться»: Лукашенко пошутил о встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не мог не согласиться» на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Видео с переговоров президентов опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

«Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать», - так начал встречу Путин.

«Как будто я мог не согласиться», - ответил Лукашенко.

Путин отметил, что президенты - «занятые люди», у которых «дел хватает дома».

17 февраля президенты России и Белоруссии встретились в Ново-Огарево. Накануне Лукашенко рассказал, что они с Путиным обсудят на встрече вопросы безопасности и обороны.

Лукашенко также анонсировал заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии в апреле. По его словам, президенты хотят проверить, как правительства стран выполняют задачи по единому рынку, энергоносителям и импортозамещению.