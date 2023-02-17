Медведев прокомментировал слова Зеленского о переговорах отсылкой к Пелевину

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отсылкой к роману писателя Виктора Пелевина «Empire "V"». Слова политика приводятся в его официальном Telegram-канале.
Ранее в интервью BBC News Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией, заявил об отсутствии доверия к президенту Путину.
Вспоминая Минские соглашения, «подписанные предыдущим коверным», Медведев подчеркнул, что каждый новый «паяц» (устаревшее название шутов - прим. «Ленты.ру») в Киеве аннулирует решения своего предшественника.
«Прямо по известному произведению Пелевина "Empire "V" повесть о настоящем сверхчеловеке», где он образно объяснил кем работают такие клоуны и у кого», — написал зампред Совбеза.