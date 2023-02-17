МИД России отреагировал на обвинения Нидерландов касательно рейса MH17

Представители МИД России передали послу Нидерландов в Москве Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, что Амстердам должен прекратить попытки возложить на Москву вину и ответственность за трагедию рейса MH17 17 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз указано на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что послу указали на «деструктивную позицию Гааги, занятую на визовом направлении», призвав вернуться к конструктивному обсуждению спорных вопросов.

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина на фоне последних заявлений Совместной следственной группы по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. По словам премьера страны Марка Рютте, МИД потребовал от российского дипломата «дать письменные и устные объяснения».