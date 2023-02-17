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53 минуты назад

Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД РФ

Мария Иванова

Итальянского и нидерландского послов в Москве вызвали в МИД России в течение двух дней. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Посла Нидерландов Бесхоора Плуха вызывали в МИД 16 февраля на фоне объявления новых данных по делу Boeing MH17.

Итальянский посол Джорджо Стараче был вызван 17 февраля из-за отмены в Италии выступлений некоторых российских исполнителей.

В МИД РФ призвали Нидерланды прекратить попытки возложить ответственность за гибель MH17 на Россию. Также МИД обратил внимание посла на «деструктивную позицию Гааги на визовом направлении».

Итальянскому послу заявили, что отмена выступлений россиян демонстрирует тенденцию к «дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов».

Послу заявили, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не станет вводить ограничений против итальянских артистов, если Рим будет соблюдать условия равноправия. Также дипломату напомнили о позиции России по поставкам оружия Украине.

На прошлой неделе посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД страны из-за новых данных по MH17. Совместная следственная группа (JIT) заявила об «убедительных признаках» поставки «Бука» в Донбасс по решению Кремля, Шульгина попросили дать «письменные и устные объяснения».

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