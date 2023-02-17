Захарова: Польша замалчивает участие своих граждан в СВО

Польша замалчивает массовое участие своих же граждан в боевых действиях на Украине и даже поощряет это, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

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По ее словам, этот факт является вопиющим нарушением закона самой страны. Она добавила, что польская сторона на протяжении последних десятилетий ведет подготовку украинских военных.

«Они готовили тех, кто потом под прикрытием якобы мирных протестующих на самом деле занимались бесчинствами и убийствами, в том числе и на "майдане" 2014 года», - сказала она.

По мнению Захаровой, такие действия говорят о присущем Польше политическом авантюризме, который не раз доводил эту страну «до беды». При этом она также заметила, что ранее глава Минобороны страны Мариуш Блащак не стал прямо отвечать на вопрос об участии граждан в боевых действиях на стороне Украины.