В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму

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«Это лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, Нуланд относится к наиболее агрессивным ястребам в американской политике, и точка зрения, которую она озвучивает, в целом уже хорошо известна российской стороне.

Ранее в феврале Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».