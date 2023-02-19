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27 минут назад

В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму

Lenta.ruиещё 5

Заявление заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева, подчеркивают глубину разногласий, существующих между Россией и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в воскресенье, 19 февраля.

В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму
Фото: ТАССТАСС

«Это лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, Нуланд относится к наиболее агрессивным ястребам в американской политике, и точка зрения, которую она озвучивает, в целом уже хорошо известна российской стороне.

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Ранее в феврале Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

В российском МИД в ответ призвали Нуланд замгоссекретаря США заняться белыми шарами и НЛО, а не грезить поражением России и призывать киевский режим атаковать Крым.

Политика,Крым наш,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,МИД России,Госдеп США,
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