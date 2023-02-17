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52 минуты назад

Захарова обвинила Белый дом в замалчивании катастрофы в США

News.ru

В США замалчивают катастрофу в Огайо, во время которой поезд сошел с рельсов, в результате чего образовалась утечка токсичных химических веществ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, сейчас администрация Белого дома делает все, чтобы вывести себя из-под информационного удара.

Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов. В ход идет все сейчас для того, чтобы в США администрация Байдена была выведена из-под информационного удара по теме катастрофы, — сказала Захарова в ходе брифинга.

Грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. После крушения вагоны охватило пламя. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.

После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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