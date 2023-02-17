В США замалчивают катастрофу в Огайо, во время которой поезд сошел с рельсов, в результате чего образовалась утечка токсичных химических веществ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, сейчас администрация Белого дома делает все, чтобы вывести себя из-под информационного удара.

Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов. В ход идет все сейчас для того, чтобы в США администрация Байдена была выведена из-под информационного удара по теме катастрофы, — сказала Захарова в ходе брифинга.

Грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. После крушения вагоны охватило пламя. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.